Investe ragazzina e fugge, anziana denunciata

Automobilista 80enne fa cadere una ragazzina in bicicletta e invece di prestare i primi soccorsi si allontana. Ma viene rintracciata a casa dalla polizia locale e denunciata. Tutto è successo a San Giovanni in Persiceto giovedì pomeriggio verso le due in via della Pace all’intersezione con Circonvallazione Vittorio Veneto, a quanto pare sotto gli occhi di alcuni passanti. Qui, secondo le informazioni raccolte, una automobile, con alla guida una signora, ha urtato una bicicletta con in sella una minorenne. Nell’urto la ragazzina è caduta a terra, fortuna ha voluto senza gravi conseguenze. Sono stati chiamati i soccorsi ed è intervenuta una ambulanza del 118. I medici del pronto soccorso hanno prestato le prime cure, quindi hanno caricato la ragazzina con il codice di intervento più basso, e l’hanno portata all’ospedale Santissimo Salvatore di Persiceto per precauzioni e per ulteriori accertamenti, probabilmente radiologici.

Oltre ai soccorsi è stata chiamata la polizia locale di San Giovanni in Persiceto che è prontamente intervenuta sul luogo del sinistro con un equipaggio. Tuttavia, la conducente dell’automobile, prima dell’arrivo della Locale, mentre la ragazzina veniva portata in ospedale, si è allontanata alla guida della sua automobile dal luogo dell’incidente senza lasciare le proprie generalità a nessuno dei presenti. Quindi sulla scena dell’incidente sono rimaste soltanto alcune persone che erano accorse dopo l’investimento e la bicicletta. Una volta sul posto gli agenti hanno infatti proceduto immediatamente a raccogliere informazioni da alcuni testimoni presenti in merito alla dinamica del sinistro. Informazioni che hanno poi permesso alla polizia locale di risalire al veicolo fuggitivo.

Gli agenti hanno così raggiunto il vicino Comune di Anzola, che dista da San Giovanni in Persiceto circa 12 chilometri e qui si sono recati al domicilio della automobilista proprietaria dell’automobile. E nei pressi della sua abitazione, la polizia locale ha rintracciato la signora e trovato la macchina investitrice. La proprietaria dell’automobile, di circa ottanta anni di età, è stata sentita in merito al sinistro accaduto a Persiceto. L’ottantenne ha ammesso gli addebiti che le sono stati contestati dagli agenti abbozzando giustificazioni improbabili. La signora è stata quindi denunciata per fuga dal luogo del sinistro ed omissione di soccorso. E ancora le è stata ritirata la patente di guida per la conseguente sospensione.

Pier Luigi Trombetta