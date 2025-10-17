Investì e ferì vigile all’Autodromo. Archiviato il padre di Kimi Antonelli

Un incidente all’ingresso del circuito, un agente della polizia locale ferito e un lungo silenzio. Solo oggi, a distanza di cinque mesi dal Gran premio di Formula 1 a Imola, la vicenda che ha coinvolto Marco Antonelli, padre del giovane pilota bolognese della Mercedes, Kimi, trova la parola fine. Il Tribunale ha infatti archiviato le ipotesi di reato nei confronti dell’imprenditore, ritenendo insussistente la resistenza a pubblico ufficiale e chiudendo anche il discorso lesioni (derubricate a colpose) per mancanza di querela della persona offesa.

Come in parte ricostruito ieri dal quotidiano La Verità, tutto era cominciato la mattina del 17 maggio, durante il sabato di qualifiche del Gp. Un’auto con al volante Antonelli senior tenta di accedere all’autodromo mostrando il pass per il paddock. Un agente della polizia locale gli ordina di proseguire diritto. L’imprenditore però svolta ugualmente, urtando involontariamente a una gamba il vigile, che riporterà una prognosi superiore ai 60 giorni.

Lo stesso Antonelli, sentito dalla Polizia stradale, ammette l’errore: "Preso dalla concitazione e dalla convinzione di poter passare, ho sbagliato. Pensavo di averlo evitato", le dichiarazioni riportate da La Verità. La Procura apre però un fascicolo: il padre, difeso dall’avvocato Marco Baroncini, del pilota viene indagato ma, come emerso nel pomeriggio di ieri, il procedimento si è concluso qualche giorno fa con l’archiviazione disposta dal giudice Letizio Magliaro su richiesta della pubblico ministero Anna Sessa.

A Imola, la notizia ha però acceso la politica. Fratelli d’Italia critica il Comune per non aver informato l’opinione pubblica di un fatto che aveva coinvolto un agente. "Grave il silenzio del sindaco Marco Panieri, che ha anche la delega alla Polizia locale – attaccano Marta Evangelisti, capogruppo meloniana in Regione, e Simone Carapia, suo omologo al Circondario imolese nonché consigliere comunale in riva al Santerno –. È deprecabile che si ometta una vicenda simile perché c’era in ballo la trattativa per il rinnovo della F1: la città merita chiarezza e trasparenza".

Panieri smorza i toni: "Mi sono accertato delle condizioni dell’agente appena ho saputo dell’accaduto. E ho avuto rassicurazioni sul fatto che stesse bene. Il 21 maggio, dopo l’incidente, è venuto nel mio ufficio. L’ho messo in contatto con il papà di Antonelli in modo che potessero chiarirsi, tramite quel contatto si è aperto il sinistro con la compagnia assicurativa. Perché come Comune non abbiamo detto niente pubblicamente dell’accaduto? Non sembrava un fatto grave, tutto pareva essersi ricomposto e ho seguito le volontà condivise con l’agente".