Investì e uccise Matteo Prodi Condannato a 7 mesi il prof Grandi

di Nicola Bianchi

Per la morte del giovane Matteo Prodi, c’è un primo punto fermo che arriva a distanza di tre anni dalla maledetta tragedia. E a metterlo è il gup Sandro Pecorella che, ieri al termine del processo con il rito abbreviato, ha condannato a sette mesi e tre giorni, con tutti i benefici di legge e la sospensione condizionale della pena, Roberto Grandi, sociologo ed ex presidente dell’Istituzione Musei di Bologna, accusato di omicidio stradale. Alla guida della sua Toyota rossa, il 27 febbraio 2020, travolse e uccise sui Colli, il 18enne studente del liceo Fermi Matteo Prodi, nipote dell’ex eurodeputato Vittorio, fratello di Romano. Il pubblico ministero Marco Imperato aveva chiesto otto mesi. "Prendiamo atto della pronuncia sfavorevole – il commento che arriva dagli avvocati Luca Sirotti e Pietro Giampaolo –, potremo entrare nel merito solo al momento del deposito della motivazione. Restiamo comunque stupiti dall’esito del processo, tenuto conto che abbiamo dimostrato l’impossibilità da parte del professor Grandi di vedere il ragazzo, nonostante osservasse la porzione di strada in salita visibile di fronte a lui. Inoltre, la velocità bassissima e contenuta dell’auto condotta dal professore".

Grandi, continua la difesa, "ha rallentato fin quasi a fermarsi nella curva a 90 gradi, contrapposta all’eccessiva velocità del ciclista, del dovere di precedenza e la mancanza di condizionamenti dell’attenzione". Una decisione che, sulla scia di tante sentenze della Cassazione in materia di circolazione stradale, ricordano ancora i legali, "ricostruisce una responsabilità oggettiva ex post. Ossia la sola responsabilità dell’imputato è di essersi trovato in quel punto a quell’ora". La pena di sette mesi, "inferiore a quanto chiesto dall’accusa, evidenzia comunque una ritenuta minima responsabilità".

Una vicenda drammatica che aveva visto alla fine dello scorso anno le parti arrivare a un accordo transattivo, con un risarcimento dell’assicurazione per circa un milione e mezzo di euro ai familiari del diciottenne i quali poi hanno ritirato la costituzione di parte civile, attraverso l’avvocato Guido Clausi Schettini. La famiglia ieri non ha rilasciato nessun commento sulla sentenza.

Era un giovedì mattina quel 27 febbraio, Matteo, approfittando della vacanza forzata da scuola a causa della sospensione delle lezioni per il Coronavirus, era uscito in via Siepelunga, per un giro in bici sui Colli. L’incidente era avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via di Barbiano e via degli Scalini. Una Toyota Hybrid, guidata da Grandi, 77 anni, proveniente da via Castiglione, lo aveva travolto. Per la Procura, l’automobilista non avrebbe dato la precedenza al ciclista – che indossava anche il casco – proveniente da destra; non si sarebbe assicurato di effettuare la svolta in totale sicurezza, nonostante la bici di Matteo, sempre stando alle accuse, era visibile prima che la stessa iniziasse. Inoltre la Toyota avrebbe tagliato la svolta anticipando la curva rispetto all’incrocio. Dopo una notte disperata nella Rianimazione del Maggiore, dove era arrivato in condizioni drammatiche, attorno a mezzogiorno il cuore di Matteo aveva smesso di battere. A dare l’allarme fu lo stesso Grandi che si fermò per prestare i primi aiuti, ma tutto fu inutile. Per fare chiarezza sullo schianto, vennero disposte anche tre consulenze: una cinematica e due informatiche sugli apparecchi in uso al ragazzo e al suo investitore.