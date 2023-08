Investigazioni Scientifiche, arriva Rabiti

Cambio di testimone al comando della Sezione investigazioni scientifiche dell’Arma. Al posto del maggiore Roland Peluso, che è stato recentemente nominato comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri di Rimini, è arrivato in città il capitano Flavio Rabiti, forlivese di nascita, che fino a pochi giorni fa guidava il Nucleo Radiomobile di Ravenna. Il capitano Rabiti sarà alla testa di un’importante articolazione dell’Arma, non solo in prima linea sui ‘luoghi del delitto’, per repertare impronte o tracce fondamentali a delineare responsabilità e dinamiche dei fatti, ma anche con un ruolo fondamentale nella lotta allo spaccio. Infatti, alla Sis dell’Arma fa capo anche il Lass, acronimo di Laboratorio analisi sostanze stupefacenti, che esegue i test sulle droghe sequestrate di volta in volta non solo per conto dei carabinieri, ma per tutte le forze di polizia, con un impegno h 24, 7 giorni su 7. Anche la specialità degli artificieri fa capo alla Sis.