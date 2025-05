Investimenti e piani pensione. Banca Generali al fianco delle famiglie e delle imprese

Banca Generali al fianco di famiglie e imprese. Il nuovo road-show sugli investimenti di Banca Generali ha fatto tappa a Bologna. La terza private bank italiana ha infatti incontrato oltre 330 banker della rete del territorio per illustrare le nuove strategie finanziarie. Al centro dell’attenzione le opportunità dalla diversificazione e selezione nelle scelte azionarie e le innovazioni nel campo della previdenza integrativa varate dalla banca guidata dal ceo Gian Maria Mossa, con un innovativo piano individuale pensionistico che ben si integra con le necessità di sicurezza in ottica previdenziale. Il tutto mentre l’incertezza sui dazi di Trump sta frenando la crescita globale, portando a notevole volatilità nelle Borse.

"Sempre più famiglie e imprese ci chiedono strumenti e strategie in grado non solo di proteggere il patrimonio, ma anche di cogliere il valore che le asimmetrie dei mercati globali sanno esprimere", spiega Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali.

Le novità principali riguardano nuove soluzioni per entrare gradualmente sui listini, alcuni nuovi comparti con i partner di Banca Generali nell’asset management e il nuovo piano di previdenza attiva Premium. L’attenzione all’azionario resta alta, nonostante la rinnovata volatilità.

I dati dell’Associazione Italia Private Banking segnalano come le azioni riescano a sprigionare in media il 10,7% di rendimento annuo contro il 3,9% del reddito fisso. "Un approccio che combini pianificazione finanziaria a lungo termine con elementi di protezione sarà sempre più un valore aggiunto – dice Bernardi –. Siamo a fianco degli imprenditori per supportare le scelte più importanti nella pianificazione sia del patrimonio familiare sia per il futuro aziendale".