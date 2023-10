Investimenti e scelte future. Studenti a lezione di Finanza

In occasione del mese dell’educazione finanziaria, BCC Felsinea ha incontrato gli studenti delle scuole superiori del territorio coinvolgendoli nel progetto ‘Glhf – Mettiti in gioco’, l’iniziativa di educazione finanziaria promossa e coordinata dalla Federazione delle Bcc emiliano-romagnole. Scopo dell’iniziativa è quindi far acquisire ai giovani maggiore consapevolezza su come usare i soldi, risparmiare e proteggersi dai rischi, per aiutarli a diventare protagonisti delle scelte economiche future.

"Dall’ultima indagine Ocse - ha evidenziato il direttore generale di Bcc Felsinea Andrea Alpi - emerge che l’Italia è il Paese con il più basso tasso di alfabetizzazione finanziaria del G20. Allo stesso tempo, è diffusa la consapevolezza che l’educazione finanziaria possa avere un impatto positivo nella vita di ognuno in termini di future scelte di risparmio, investimento, assicurative e previdenziali, soprattutto per le nuove generazioni. La nostra banca da sempre opera per promuovere l’educazione al risparmio, alla previdenza e alla protezione, anche con iniziative presso le scuole".

Il progetto ha coinvolto circa 1.500 ragazzi delle classi quarte e quinte di sette scuole superiori del territorio in cui opera Bcc Felsinea che, accompagnati dai loro professori, si sono riuniti al PalaSavena di San Lazzaro in un evento che ha visto alternarsi talk di relatori esperti a momenti interattivi attraverso una piattaforma di edutainment dedicata.

Fra i relatori presenti, anche l’economista Stefano Zamagni, che ha sottolineato: "L’educazione finanziaria oggi è molto importante e non va confusa con l’istruzione finanziaria: questa mira a insegnare gli strumenti della finanza e il funzionamento dei mercati; l’educazione finanziaria, invece, è qualcosa di più poiché spiega il valore etico della finanza e il fine con cui è nata, che non è la speculazione, ma anzi dare un apporto all’economia reale a favore del bene comune".