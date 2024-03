Investimenti green delle imprese grazie ai basket bond

Via al primo bando regionale di ’basket bond’ per gli investimenti green delle imprese. Un canale di accesso al credito alternativo per interventi sulla riqualificazione energetica, rinnovabili, opere di adeguamento sismico, economia circolare e transizione ecologica. Con l’intesa siglata tra Regione e Cassa depositi e prestiti, le aziende con almeno una sede operativa in Emilia-Romagna potranno finanziare i loro investimenti verdi con il primo bando di basket bond di 100 milioni di euro grazie alla garanzia di 25 milioni da parte di viale Aldo Moro. Bper aiuterà le aziende a strutturare il proprio mini-bond con tagli che vanno da 2 a 4,8 milioni di euro, "dimostrando la grande attenzione alla crescita delle imprese locali", spiega Marco Mandelli chief Corporate & investiment banking officer di Bper Banca. "Questi strumenti di finanziamento parallelo al sistema bancario – che puntiamo a replicare negli anni – sono finalizzati a consentire l’accesso al mercato dei capitali a quelle imprese che non avrebbero l’appetibilità di attrarre a sé investimenti da investitori qualificati e istituzionali", dicono gli assessori allo Sviluppo economico e al Bilancio Vincenzo Colla e Paolo Calvano. "Per ogni euro di risorse pubbliche vengono mobilitati 4 euro di finanziamenti per le piccole e medie imprese della regione", dettaglia Massimo Di Carlo, vicedirettore generale di Cdp.

ros. carb.