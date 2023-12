Investimento da 2 milioni per la Casa della comunità

Nel 2024 inizieranno i lavori per la Casa della comunità – Casa della salute di Anzola. "La Casa della Comunità – ha annunciato il sindaco Veronesi – l’anno prossimo finalmente inizia il suo cammino e i lavori dureranno circa un anno. L’investimento di due milioni di euro sarà diviso tra l’amministrazione comunale per il 90%, mentre il restante 10% sarà a carico dell’Ausl di Bologna. Questa è la risposta concreta che la lista ABC (Anzola Bene Comune) ha dato alle richieste dei cittadini nel corso degli anni".

La nuova Casa della comunità sorgerà in un’area tra le vie Santa Clelia Barbieri e Torquato Costa. La struttura si troverà in prossimità del centro di Anzola, e vicino a strade di grande comunicazione, strade urbane, pedonali, ciclopedonali, adiacenti alla tangenziale Bologna - Modena. L’edificio sarà ad un solo piano e costruito in classe energetica a consumo quasi zero. La struttura sarà dotata di diversi ambulatori che potranno ospitare i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti (psicologi, ginecologi, osteopati, cardiologi etc). Ma non finisce qui. Perché Veronesi ha anche annunciato nell’occasione l’arrivo di un finanziamento milionario al Comune di Anzola.

"Abbiamo ricevuto – spiega il rimo cittadino – un bel regalo di Natale che il commissario straordinario per l’alluvione, generale Francesco Paolo Figliuolo, che ringrazio, ci ha fatto. Un finanziamento di 4.575.000 euro che verranno impiegati per ricostruire il ponte sul torrente Samoggia. Mentre i restanti 800.000 euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria e al consolidamento delle strade comunali, extraurbane, rurali e artigianali colpite dall’alluvione".

Pier Luigi Trombetta