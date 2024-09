Investimento da 600mila euro per rendere più ’green’ le case

Conclusi i lavori del superbonus negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) di via Moro a Bentivoglio, interventi di efficientamento energetico in quindici alloggi per oltre 600mila euro. È stata inaugurata pochi giorni fa, alla presenza della sindaca di Bentivoglio Alice Vecchi e del presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi, la conclusione dei lavori di efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Aldo Moro 1, realizzati con il programma Superbonus 110%.

L’investimento per il totale del programma è di oltre 600mila euro, 57mila dei quali a carico del Comune. Per l’efficientamento energetico dell’immobile, comprendente 15 appartamenti, è stato realizzato il cappotto su tutto l’edificio e sono stati sostituiti gli infissi. Ciò ha permesso il salto di tre classi energetiche, da D ad A1.

"Siamo molto soddisfatti di aver efficientato, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, un complesso abitativo di edilizia residenziale pubblica anche a Bentivoglio – ha commentato il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi – Siamo certi che i primi a riconoscerne i benefici saranno gli assegnatari quando noteranno la necessità di minori consumi energetici e quindi un risparmio sulle bollette".

La sindaca di Bentivoglio, eletta a giugno, ha espresso la stessa soddisfazione per i lavori portati a termine in via Moro: "Il piano di riqualificazione energetica di Acer comprendeva inizialmente più di 100 immobili in tutta la Città Metropolitana di Bologna, ma a seguito di un Decreto del Governo, Acer si è trovata nella situazione di dover ridimensionare il progetto. Il cantiere di via Aldo Moro è riuscito a vedere la realizzazione del lavoro preventivato, risultando così uno dei pochi della Pianura Bolognese. La riqualificazione energetica degli edifici e degli spazi pubblici è un obbiettivo dell’Amministrazione comunale, che in questo caso ha visto risposta grazie all’importante investimento di Acer. Siamo soddisfatti del risultato perché l’emergenza abitativa è un problema sentito anche nei nostri territori e il riuscire a destinare appartamenti riqualificati è un grande risultato".

Zoe Pederzini