Investimento mortale sulla Porrettana. Automobilista assolto

Assolto perché il fatto non costituisce reato. È finita così la vicenda giudiziaria che ha visto imputato con l’accusa di omicidio stradale un automobilista oggi settantenne residente a Sasso Marconi che nella mattina del 2 luglio 2019 investì, a bordo della sua Skoda Octavia, un’anziana di 82 anni che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce. La donna, originaria di Marzabotto ma residente a Casalecchio di Reno, che poco dopo l’urto con l’auto era vigile e cosciente lamentando solo dei dolori alle gambe e al braccio destro, morì il giorno dopo all’ospedale Maggiore per un’emorragia cerebrale causata dal fatto che, nel momento in cui venne investita, la signora cadde a terra picchiando la testa. L’incidente è avvenuto sulla via Porrettana, in direzione Sasso Marconi, all’altezza della rotonda Biagi. Sul posto, oltre ai carabinieri e gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza, intervennero anche gli agenti di Polizia municipale per effettuare i rilievi del caso.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’anziana è stata investita poco dopo l’attraversamento pedonale. La difesa, con il legale Stefano Bordoni subentrato al collega Luigi Della Rupe, ha puntato sul fatto che, nelle prime ore della mattina, in quello specifico tratto di strada è presente un filare di alberi alti, il sole arriva in diagonale. "Questo fa sì – ha detto il legale – che ci sia una condizione di rapida alternanza sole-ombra, confermata dagli agenti che hanno effettuato i rilievi, che potrebbe aver provocato una difficoltà nel vedere la signora".