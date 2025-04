Investimento sui binari, treni sospesi fra Bologna e Castel San Pietro. Rallentamenti e disagi

Bologna, 6 aprile 2025 - Tragedia sui binari questa mattina nel bolognese. Circolazione ferroviaria sospesa, dalle 7.30 sulla linea Adriatica Bologna-Rimini, fra Bologna e Castel San Pietro Terme (Bologna) nella zona di Varignana, a causa di un investimento sul quale sono in corso accertamenti da parte delle autorità. Dai primi rilieri della Polfer parrebbe trattarsi di un gesto volontario.

Il tratto in questione è utilizzato sia dai treni regionali che da Bologna vanno verso la Romagna, sia da quelli a lunga percorrenza da e per la dorsale adriatica. I treni registrano ritardi, limitazioni, deviazioni di percorso e cancellazioni. E' stato attivato un servizio bus sostitutivo in attesa che dalla magistratura arrivi il via libera per la riapertura del tratto in questione.

Treni fermi:

Al momento, risultano fermi i seguenti treni Alta Velocità:

FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35);

FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (11:15);

FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (10:10);

FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) - Lecce (15:58).

Il treno IC 603 partito da Milano Centrale alle 5:25 e diretto a Lecce è instradato sul percorso alternativo via Ravenna e non ferma a Faenza, Forlì e Cesena. I passeggeri in partenza da e diretti a Faenza, Forlì e Cesena possono utilizzare il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55).

Per quanto riguarda la circolazione dei treni Regionali, è stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Castelbolognese e Bologna.