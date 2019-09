Bologna, 2 settembre 2019 - Sono rimasti chiusi per un'ora i primi tre binari della stazione di Bologna per un investimento. Verso le 18.10 un treno che stava arrivando in stazione, proveniente da Torino e diretto a Reggio Calabria, ha travolto un uomo.

L'episodio è avvenuto all'inizio del marciapiede e la dinamica lascia pensare ad un gesto volontario. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. I binari 1, 2 e 3 sono stati interrotti per assicurare i soccorsi, ma senza particolari problemi ai treni che sono stati dirottati sugli altri binari.

Il treno coinvolto nell'incidente è ripartito con un'ora circa di ritardo, una volta completate le operazioni di soccorso e i rilievi della Polfer.