Investire nella Comunità energetica per risparmiare sulle bollette

La Comunità Energetica Rinnovabili contro il caro energia. Così il sindaco Debora Badiali: "Ciò che sta facendo il Comune con uno studio di fattibilità quasi totalmente finanziato da un bando regionale è proprio affrontare questi aspetti tutti insieme per arrivare entro l’estate a creare una Comunità Energetica del nostro territorio. Un potenziale "socio" della Cer, che si è dotato di un impianto fotovoltaico, può massimizzare l’incentivo per l’energia elettrica che produce. In questo scenario non si conferiscono impianti o capitale o superfici alla Comunità energetica, ma semplicemente ci si associa e ci si dota di apparecchiature elettroniche speciali che misurano per conto della Cer la corrente che si preleva o si riversa in rete, nient’altro.

La partecipazione ad una Cer, infatti, può essere vista anche solo come una modalità nuova di incentivazione che andrà a sostituire quelle attuali che sono lo Scambio Sul Posto (SSP) e il Ritiro Dedicato (RID). Le CER sono aperte sia a piccoli utenti domestici e sia a medie imprese".

La sindaca poi prosegue: "Ma l’utente Cer non è solo un produttore è anche un consumatore (il cosiddetto prosumer): quando è lui a prelevare dalla rete se c’è qualche altro utente Cer che invece sta immettendo energia, questa gli sarà addebitata a minor prezzo rispetto al costo di mercato. Quindi i benefici da considerare sono: meno costi per l’energia auto-consumata che non si è richiesta alla rete, incentivo massimo per energia immessa in rete e consumata dalla Cer, incentivo ridotto (pari al Rid) per energia immessa in rete e non consumata dalla cer, minor costo per energia prelevata dalla rete quando prodotta dalla Cer. Tutti insieme questi vantaggi rendono la Cer la miglior soluzione dal punto di vista economico per chi vuole abbassare i costi della bolletta e può permettersi di investire in un piccolo impianto fotovoltaico. Per il Comune di Budrio creare la Cer non significherà solo dare una migliore opportunità economica ai suoi cittadini e alle imprese, perché l’aspetto solidale della Comunità sarà ben chiaro e indicato nel suo statuto di fondazione. La Cer budriese diventerà un bene comune del territorio e un collante sociale e, soprattutto, uno strumento per aiutare chi più è indifeso rispetto il caro energia".