Investiti per 3 anni altri 2,2 milioni

Complessivamente, dal 2018 a oggi, l’area di Claterna è stata oggetto di finanziamenti MiC per 1.146.000 euro, a cui si aggiungono i 210mila euro destinati alla Necropoli di via Sant’Andrea per un totale di quasi un milione e 400 mila euro (di questi fanno parte i già citati 450mila euro per il Teatro romano).

Per il triennio 2025-2027, stanziati per l’area di Claterna 2 milioni e 200mila euro, di cui fanno parte i 600mila su menzionati per il Teatro romano, 400mila per la Domus dei Mosaici e un milione e 200mila per la Casa Rossa.