Investito da un camion, bambino di 11 anni in gravissime condizioni

Bologna, 3 dicembre 2024 – Un bambino di 11 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore, dopo essere stato investito ieri nel tardo pomeriggio da un camion. Il terribile incidente è avvenuto a Crevalcore, in viale Amendola intorno alle 19. Il ragazzino, di origine marocchina, è stato subito soccorso dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto e della stazione di Crevalcore per cercare di ricostruire la dinamica dell’investimento.