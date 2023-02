Investito da un’auto sulla strada-trappola

Investito mentre attraversava la strada sulla principale via che attraversa Rastignano, la frazione di Pianoro alle porte di Bologna. I fatti sono accaduti ai danni di un giovane straniero residente in paese, qualche mattina fa, poco prima delle 8. Non ci sono state gravi conseguenze per il ragazzo, per fortuna, ma quante volte queste parole sono state scritte sui giornali?

A portare alla luce la preoccupante reiterazione di avvenimenti come questi, quasi sempre sulla via Andrea Costa a Rastignano, i residenti e i commercianti che, tramite vari comitati e altrettante chat di zona, vivono in allerta. Al centro delle problematiche del traffico della zona i semafori che, nonostante le polemiche dei mesi passati, continuano ad essere lampeggianti e la scarsa illuminazione la sera e la mattina presto. "Tutti gli incidenti sono avvenuti sulle strisce dell’incrocio fra via Andrea Costa e via Valle Verde, a pochi metri dall’attraversamento a chiamata, ma ripercorriamo i fatti che portano a questa situazione di pericolo ormai intollerabile – raccontano i residenti –. Il semaforo viene passato alla modalità ’giallo lampeggiante’ nell’ottobre 2020 perché a causa delle modifiche della viabilità volute dal Comune di Pianoro il traffico su via Andrea Costa era diventato insostenibile. Il 28 ottobre 2020 si verifica un primo incidente, il 13 aprile 2021 viene investita una giovane mamma che attraversa sulle strisce. Il 22 aprile, pochi giorni dopo, viene investita un’altra giovane mamma che finisce in ospedale con ferite gravissime. L’8 novembre dello stesso anno si verifica un incidente stradale a causa del quale un uomo viene ricoverato in ospedale con sette costole rotte ed emorragia cerebrale. Anche in questo caso l’incidente non si sarebbe verificato se il semaforo in funzione avesse fatto sì che una delle due auto fosse stata ferma e l’altra avesse atteso il verde per passare. Il 29 novembre un’automobile che si stava immettendo da via Valleverde su via Andrea Costa ha preso in pieno un motociclista che anziché fermarsi come le altre automobili che avevano la precedenza, ha continuato dritto. Un altro incidente che si sarebbe potuto evitare se i veicoli che precorrevano via Andrea Costa fossero stati fermi al rosso semaforico e l’auto che si immetteva avesse atteso il verde per passare. Siamo stanchi".

Da qui la nascita di chat locali: "Il Comune non ci ascolta e noi, quindi, dobbiamo farci forza da soli e rimanere in allerta sempre – concludono –. Le chat WhatsApp nascono al fine di semplificare la raccolta di segnalazioni, immagini e filmati afferenti le criticità della frazione e far sì che le nostre voci, unite, vengano ascoltate".

Zoe Pederzini