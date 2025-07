Investito dal bus a Bologna: il sessantenne è in pericolo di vita

Bologna, 28 giugno 2025 – Sono peggiorate le condizioni dell’uomo investito dall’autobus lungo i viali: il senzatetto, 60 anni, è in Rianimazione al Maggiore e lotta per la vita. La prognosi è riservata. L’incidente si è verificato giovedì, attorno alle 18, davanti ai giardini Margherita, in corrispondenza di piazza Porta Castiglione.

L'uomo è stato investito da un autobus sui viali, all'altezza dei Giardini Margherita: è rimasto incastrato sotto al mezzo (foto Schicchi)

L’uomo era vicino alla banchina degli autobus di viale Gozzadini, quando il mezzo Tper, che aveva appena fatto scendere e salire alcuni passeggeri, ha preso in pieno la gamba dell’uomo con la ruota posteriore destra. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente, hanno trovato il sessantenne con la gamba incastrata sotto il mezzo pesante. È stato necessario quindi l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno rialzato il bus per permettere al personale sanitario di intervenire e prendersi cura dell’uomo. La situazione è apparsa subito gravissima, specialmente per le condizioni della gamba, anche se l’uomo in quei momenti concitati sarebbe rimasto cosciente. È stato trasportato al Maggiore.

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, il sessantenne sembrava mezzo addormentato e non interessato a salire sull’autobus. Poi, mentre il mezzo della linea 39 stava ripartendo, si sarebbe messo a rincorrerlo. Il conducente dell’autobus era sconcertato, molto dispiaciuto per l’accaduto.

Il traffico in zona è andato subito in tilt ed è intervenuta la polizia locale per gestire la viabilità in un’ora di punta. Ora, le immagini delle telecamere potranno fare luce su quanto successo esattamente giovedì pomeriggio, in modo da ricostruire la dinamica dell’incidente.