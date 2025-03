Investito in via Molinelli: "Papà in coma, si intervenga"

"Mio papà è tenuto in coma farmacologico. Stava andando a buttare l’immondizia quando è stato travolto sulle strisce". Fabio Govoni è figlio di Marco, 77 anni, investito giovedì pomeriggio in via Molinelli da un’ottantenne e adesso ricoverato all’ospedale Maggiore, in prognosi riservata. "Ha battuto la testa prima contro la macchina, poi a terra. Ha un trauma cranico. Lo sveglieranno piano piano. Speriamo bene", spiega l’uomo, per cui quello che è accaduto "era scritto: sono nato in questa zona della città e da sempre quell’attraversamento è pericoloso, ma niente è stato fatto per metterlo in sicurezza. C’è voluto che mio padre rischiasse la vita perché se ne parlasse".

L’incidente è avvenuto intorno alle 18: "Non era neanche buio. Non c’è dubbio che chi lo ha investito non andasse ai 30 all’ora, altrimenti i danni sarebbero stati diversi", dice ancora l’uomo, dispiaciuto anche "per non aver ricevuto neanche una telefonata da questa persona". Fabio ha saputo da sua moglie dell’incidente: "Abito in zona – dice –. Stavo rientrando e ho visto la polizia locale, l’ambulanza e i cocci di vetro per strada. A casa mia moglie mi ha detto che la vittima dell’incidente era mio padre. Stava andando a buttare il vetro. Lui che ha sempre avuto paura di guidare, che quando noi partiamo in treno o in aereo si agita... Proprio a lui è capitato".

Mentre assieme a madre e sorella è al fianco del padre, Fabio ha deciso anche di far sentire la sua voce: "Ho contattato i comitati, so che ci sono persone che si sono attivate per fare qualcosa: vorrei che la mia testimonianza, quello che è accaduto a mio padre, servisse per accelerare un qualche tipo di intervento su questa strada".

Come quelli sostenuti dal comitato Bologna 30: "Siamo in contatto con l’assessore Michele Campaniello – spiega la portavoce, Sara Poluzzi –. Quello che chiediamo sono controlli costanti da parte della polizia locale, perché altrimenti la ‘città 30’ resta vera soltanto sulla carta. Questo, in attesa che si concretizzino azioni deterrenti e interventi sulla strada, come ad esempio rialzare l’attraversamento pedonale o installare dissuasori, misure di contenimento".