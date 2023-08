Investito sulle strisce a 92 anni Batte la testa sull’asfalto Anziano in gravi condizioni

L’auto che svoltava da via Calabria su via Sardegna si è trovata di fronte il pensionato che attraversava sulle scrisce e non è riuscita a evitare l’impatto. L’ennesimo incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10,40 in zona Savena. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta per i rilievi, la vittima, D. M., di 92 anni, dopo l’impatto, fortunatamente non troppo violento con l’auto, una Fiat Grande Punto, che viaggiava a bassa velocità, ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra, battendo la testa sull’asfalto.

Subito il conducente della macchina, sotto choc, si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 118. Considerata l’età dell’anziano e il fatto che perdesse sangue da un orecchio, i sanitari lo hanno trasportato d’urgenza, in codice di massima gravità, all’ospedale Maggiore. Le condizioni del pensionato, dopo i primi accertamenti al pronto soccorso, sono apparse stabili ai medici che ne hanno deciso il trasferimento nel reparto di Medicina d’Urgenza, dove si trova adesso ricoverato.

Intanto, in via Sardegna i poliziotti della locale hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il guidatore della punto, un cinquantaseienne, è stato sottoposto, come da prassi, ad alcol test e ai controlli per verificare se avesse assunto sostanze. Era disperato e continuava a chiedere delle condizioni dell’anziano. Da quanto emerso dall’analisi dei segni di frenata sull’asfalto e dalla testimonianza delle altre persone presenti al momento dell’incidente, la Fiat Punto non andava a una velocità elevata, ma l’impatto, seppur leggero, ha comunque causato la caduta del novantaduenne.

Appena una settimana fa, un altro pensionato, Vittorio Emanuele Vecchi, di 86 anni, era rimasto ucciso nel tamponamento a catena avvenuto all’incrocio tra viale Gandhi e via Marzabotto. Un’auto, condotta da un cinquantenne, era piombata sulla macchina del pensionato, in fila al semaforo dietro altre tre auto, tutte coinvolte nell’incidente. Trasportato al Maggiore, Vecchi era morto dopo poche ore.

Nicoletta Tempera