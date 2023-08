Investito sulle strisce pedonali Morto pensionato di 92 anni ricoverato al Maggiore

Non ce l’ha fatta Dante Michelon, l’anziano investito sabato mattina mentre attraversava la strada sulle strisce in via Sardegna. Malgrado all’arrivo in ospedale le sue condizioni sembrassero essersi stabilizzate, il cuore del pensionato non ha retto e, l’altra notte, intorno alle 2, ha smesso di battere. Michelon, dopo l’incidente, era stato trasportato d’urgenza, in codice di massima gravità, al Maggiore, dove era stato ricoverato al reparto di Medicina d’Urgenza.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta intorno alle 10,40 in via Sardegna, il cinquantaseienne al volante della Grande Punto, che svoltava da via Calabria, si sarebbe trovato davanti il pensionato e non avrebbe fatto in tempo a frenare, colpendolo e causandone la caduta. Finendo sull’asfalto, Michelon ha colpito con violenza la testa sull’asfalto: all’arrivo dei soccorritori perdeva sangue da un orecchio e per questo è stato trasportato subito in ospedale.

Michelon, pensionato, abitava in zona ed era un frequentatore del circolo Benassi. Il guidatore, che stando ai primi rilievi effettuati in via Sardegna dagli agenti della locale non viaggiava a una velocità elevata, è rimasto sotto choc. Molto provato, continuava a chiedere delle condizioni del pensionato. Adesso, come da prassi in questi tristi casi, l’automobilista verrà indagato per omicidio stradale, mentre già sono partiti gli accertamenti che confluiranno in un’informativa che sarà inviata in Procura. Il novantaduenne è la quarantaduesima persona che perde la vita a causa di incidenti sulle strade del Bolognese dall’inizio dell’anno. E in questo tragico conto, i pedoni sono nove, il 20 per cento del totale e ben sette in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, come dimostrano i dati dell’Osservatorio sulla sicurezza stradale della regione.

Nicoletta Tempera