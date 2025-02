Investito dal treno sui binari, 13enne gravissimo

Marzabotto (Bologna), 27 febbraio 2025 – Drammatico incidente, nel primo pomeriggio di ieri, poco prima delle 15, in via Lama di Reno, nell’omonima località dell’Appennino Bolognese.

Un giovanissimo, un 13enne residente in zona, è stato, infatti, investito, nel tratto tra Sasso Marconi e Lama, da un treno in transito della linea Pianoro-Porretta.

Il convoglio, il 17686 di Trenitalia-Tper, che si era appena fermato alla stazione di Lama, si sarebbe, poi, trovato davanti il ragazzino all’improvviso, non potendo evitare l’impatto per quanto il convoglio avesse appena ripreso la marcia e stesse andando piano.

Sulla scena dell’incidente sono da subito intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e due automediche. Il 13enne, immediatamente parso in condizioni di media gravità, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dove è ora ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata.

Per svolgere i rilievi e le indagini del caso sono, poi, intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria. Quel che è certo al momento è che il ragazzino, forse sceso da quello stesso convoglio alla fermata di Lama, stesse attraversando i binari.

Pare, infatti, stando a una prima ricostruzione, che il tredicenne abbia oltrepassato le sbarre, chiuse, del passaggio a livello pensando che avrebbe fatto in tempo ad attraversare prima della ripartenza del treno che, però, lo ha colpito, di striscio. La circolazione ferroviaria dell’area ha fortemente risentito di quanto accaduto: è stato soppresso il treno 17763 da Sasso Marconi a Marzabotto, con i viaggiatori spostati su treno a seguito 17765.

Il treno 17688 è stato effettuato da sasso Marconi e il treno 17766 da Bologna a Marzabotto è stato soppresso, con viaggiatori spostati su treno a seguito 17769.

Tra Sasso Marconi e Marzabotto, il tratto interessato dall’incidente, era stata istituita una spola con autobus. Solo poco dopo le 16, con il nulla osta arrivato dalla polizia ferroviaria che svolge gli accertamenti, la circolazione ferroviaria è ripresa normalmente tra Sasso Marconi e Marzabotto.