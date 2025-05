"’Io Capitano’, il viaggio in Senegal"

I protagonisti di Io capitano di Matteo Garrone partono da Dakar, in Senegal, per raggiungere l’Europa. Un’odissea che attraversa il Mali, il Niger, i centri di detenzione in Libia, prima di arrivare in Italia. Allacciate le cinture - Il viaggio di Io capitano in Senegal, del regista bolognese Tommaso Merighi, riporta il film dov’è nato, in Senegal. Racconta le proiezioni itineranti di Io capitano e mostra l’incontro del pubblico locale con i due protagonisti. Tutto inizia su un pullman, con un megafono si avvisano gli abitanti dei vari villaggi che verrà proiettato il film Io capitano e le reazioni, dopo la visione, sono sorprendenti.

Oggi alle 18 Allacciate le cinture viene presentato al Modernissimo e, oltre al regista, in sala ci saranno Enzo Bevar di Cinemovel e il mediatore culturale Mamadou Kouassi. Il montaggio è di Luca Armocida, la produzione di Cinemovel Foundation, in collaborazione con Rai Cinema e Lam per le arti contemporanee, fondazione emiliano-romagnola che opera sul territorio nazionale sostenendo la nuova produzione artistica, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. All’esperienza è dedicata anche la mostra Cinemovel in viaggio con ‘Io Capitano (a Palazzo Paltroni dal 19 maggio), in collaborazione con il Festival dello sviluppo sostenibile.

Merighi, quali reazioni da parte del pubblico locale l’hanno colpita durante le proiezioni? "Mi ha stupito riconoscere che, a differenza di quello che mi aspettavo, la scelta di partire viene nettamente criticata e condannata da chi rimane. Allo stesso tempo abbiamo trovato molte voci che hanno saputo spiegare il motivo delle partenze e la frustrazione generale che ne è alla base".

Com’è stata accolta la telecamera all’interno dei villaggi? "A seconda di dove eravamo il rapporto con la telecamera era diverso. In alcuni luoghi c’era grande entusiasmo e volontà di mostrarsi, in altri c’era molta più riservatezza e diffidenza. È stato nostro compito cercare di essere rispettosi e attenti alle esigenze di ognuno".

Quali difficoltà ha incontrato? "È stato molto difficile cercare di preparare le riprese ogni volta che si arrivava nelle diverse tappe. Nel momento in cui giungevamo in una location dovevamo essere tecnicamente pronti a girare, senza essere veramente preparati alle situazioni che avremmo incontrato. Questo viaggio itinerante è stato quindi una continua sorpresa".

Come si è svolta la collaborazione con Matteo Garrone? "Garrone è stato molto aperto e non ha voluto imporre nulla. Nella fase conclusiva è stato molto disponibile e ci ha davvero aiutato a completare il lavoro al meglio".

Lei è nato e vive a Bologna. Cosa rappresenta la proiezione al Modernissimo? "Per noi è un traguardo incredibile che ci riempie di orgoglio e credo sia una degna cornice per un lavoro così prezioso".