"Io ero utile per i voti, poi troppo scomoda"

Non tende a placarsi la querelle tra l’amministrazione comunale di Loiano e l’ormai ex assessora all’Ambiente Monia Vincenzi (nella foto a fianco). Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando il sindaco Roberto Serafini (nella foto a destra) ha silurato all’improvviso l’assessora, entrata in carica dopo le elezioni di giugno, per ‘rottura dei vincoli di fiducia’. A replicare al primo cittadino erano stati i responsabili di Europa Verde, partito a cui la Vincenzi appartiene. Solo nella giornata di ieri la ‘palla’ è passata in mano alla stessa ex assessora, che ha finalmente rotto il silenzio sulla vicenda.

"A distanza di alcuni giorni dalla revoca del mio mandato da assessore di Loiano, vorrei chiarire alcuni aspetti legati a questa spiacevole vicenda – sottolinea Vincenzi –. La mia attività professionale e istituzionale è sempre stata improntata alla massima correttezza, onestà e trasparenza nei confronti dei cittadini, unita a un equilibrato e, ritengo, consapevole rispetto per l’ambiente. Queste caratteristiche, utili in campagna elettorale e per la mia candidatura, oggi sono state ritenute evidentemente meno importanti e forse, scomode. Ma come si dice ’il tempo è galantuomo’ e quando emergeranno tutti gli elementi, sarà anche più chiaro il quadro complessivo. Colgo l’occasione per ringraziare i tanti che mi hanno sostenuto e anche chi, non conoscendo tutti i fatti, mi ha in buona fede criticata. Sono certa che presto sarà tutto più chiaro".

Poche parole quelle della Vincenzi che alludono, senza dubbio, a molto di più di quanto espresso. Lo dimostra quanto la stessa ex assessora ha dichiarato in alcuni commenti su un post Facebook in cui si annunciava la notizia: "Semplicemente si era programmato un certo tipo di lavoro sul territorio su cui, poi, c’è stato un ripensamento. Ci sarà comunque molto altro da dire a riguardo".

