"Io, mamma single, salvata grazie al protocollo"

Signora Insigna, in che situazione si trova?

"Molto disagiante, lo ammetto. Sono rimasta indietro con l’affitto e mi ha salvata il ‘Protocollo Sfratti’. Finché sono riuscita ho sempre pagato, anche durante la pandemia. Poi sono rimasta da sola e la situazione è precipitata". Tiziana Insigna è una mamma single con un figlio a carico, una delle tante bolognesi che hanno potuto contare sul Fondo per la morosità incolpevole e sull’aiuto del Comune per riuscire a sbarcare il lunario e poter garantire un tetto sopra la testa di suo figlio. Il procedimento di sfratto è fissato per dopodomani, giovedì 11 gennaio.

Come siamo arrivati fin qui?

"Giovedì è in programma l’accesso con la forza pubblica, nonostante abbia comunicato che me ne sto andando...".

Lo sfratto ci sarà comunque?

"Sì, e onestamente non capisco questo dispiegamento di forze: non lo vedo necessario. Ho chiesto solo due giorni in più perché nella casa dove devo trasferirmi manca ancora il gas. Ma il vero motivo è un altro".

Quale?

"Tutto questo è successo anche per un cavillo che mi sembra emblematico della situazione abitativa in città e in Italia. Avrei dovuto ricevere un alloggio popolare: dopo l’accordo con la questura mi sarebbero dovute essere consegnate le chiavi, era tutto pronto insomma. Poi c’è stato un intoppo nel calcolo dell’Isee: hanno sottolineato la proprietà di un piccolissimo garage...".

Questo ha bloccato tutto?

"Sì, l’indicatore del reddito si è alzato, anche se di pochissimo, e non ho più ottenuto la casa".

Poi?

"Ho aderito al Protocollo e saldato quanto dovevo versare per l’affitto. Questo anche perché, quando si aderisce al Fondo, il locatario è obbligato a mantenere attivo il contratto. Ora, invece, vengo sbattuta fuori...".

Dove andrà?

"A Sant’Antonio di Medicina: lavoro in centro e mio figlio studia qui, ma era l’unica soluzione fattibile. Per una mamma single non è facile: a volte chiedono cinque fideiussioni bancarie, altre garanzie che non posso comunque dare. Come ho detto, la situazione non è facile...".

Francesco Moroni