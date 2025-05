"Io, mia moglie e mio figlio disabile cacciati dal treno"

Fatti scendere dal treno a Reggio Emilia perché avevano i biglietti per la corsa successiva. Protagonista dell’accaduto un bimbo disabile con mamma e papà. Ne è scaturito un diverbio tra gli addetti di Trenitalia e il papà del bimbo, Marco Lenzoni, che ha denunciato pubblicamente l’accaduto sui social: "Quando gli ho spiegato che dovevamo rientrare in tempo a casa per l’assunzione di terapie, il capotreno ha chiamato la polizia e alla stazione di Reggio siamo stati portati all’ufficio Polfer". Secondo Trenitalia Tper, però, ai passeggeri erano state offerte una serie di possibilità e l’uomo ha avuto un atteggiamento aggressivo.