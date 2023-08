"Io ti mando a fare il muratore" Sedicenne aggredisce carabiniere

Un sedicenne torce la mano a un carabiniere mandandolo al pronto soccorso. I carabinieri della Tenenza di Medicina hanno denunciato un minorenne italiano alla Procura dei minori, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Tutto è successo martedì scorso, durante un controllo da parte dei militari dell’Arma in una zona di Medicina che in passato era stata segnalata per la presenza di persone dedite a consumo e spaccio di droga.

Qui i carabinieri hanno trovato un gruppetto di ragazzi che si stavano aggirando con fare sospetto. I carabinieri si sono avvicinati, avvertendo un odore simile a quello prodotto dal fumo delle sostanze cannabinoidi, ed hanno invitato i giovani ad esibire i documenti. Uno di loro si è innervosito e gli uomini della Benemerita, sospettando che stesse nascondendo delle sostanze stupefacenti, lo hanno perquisito. Tuttavia il controllo personale non è stato gradito dal ragazzo, 16enne, che ha reagito torcendo tre dita della mano destra al carabiniere che lo stava controllando. Ma non solo, perché il giovane ha urlato frasi minacciose contro il militare: "Ti faccio perdere il posto di lavoro, ti faccio licenziare. Non sai chi sono io! Io ti mando a fare il muratore.". Il carabiniere è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Budrio, dove è stato medicato dai sanitari e dimesso con una prognosi di 5 giorni.

p. l. t.