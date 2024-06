Iolanda Busi compie cent’anni. Grande festa con parenti e amici

Una festa per quattro generazioni di due famiglie cresciute insieme, l’altro giorno a Savigno, dove per l’occasione dei 100 anni di Iolanda Busi, si sono incontrati anche figli, nipoti e pronipoti della sua amica del cuore, Isora Poggi, sarta come lei, vicina di casa, ma che non ha raggiunto il suo traguardo. Un secolo di vita portato in salute e leggerezza per Iolanda che oggi vive col figlio Mauro e la nuora Giuliana, si muove in perfetta autonomia e che ha onorato il menù della trattoria Lina.

Il segreto della longevità? "Vita sana e attiva, amore per la famiglia ma anche per i famigliari della mia amica Isora. Mangiare di tutto con equilibrio e annaffiare i pasti con un bicchier di vino, anche annacquato", ha risposto Iolanda, che si tiene sempre aggiornata grazie anche alla lettura quotidiana del Carlino.