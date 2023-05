Iole Gentilini compie cent’anni: auguri dalla famiglia

La bolognese Iole Gentilini (foto) compie oggi cent’anni. La sua famiglia gli ha mandato gli auguri tramite il nostro giornale.

"Alla nonna migliore del Mondo - scrivono in un messaggio i componenti della sua bella famiglia – , per il tuo esempio di donna forte e amorevole, per averci nutrito e seguito tutta la vita, per averci sopportato e amato, tanti tanti auguri di buon compleanno con tanto amore e stima, da tuo figlio, i tuoi nipoti di due generazioni e dai tanti che ti vogliono bene e ti portano nel cuore, perchè sei una donna speciale". Ci uniamo ovviamente ai festeggiamenti