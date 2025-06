Ior e ‘Le luci della città’. La cena di raccolta fondi è un magico successo

Grande successo ieri sera sul belvedere di San Michele in Bosco: in occasione della cena di raccolta fondi ‘Le luci della città’, si sono esibiti i solisti dell’Orchestra Luciano Pavarotti in alcuni momenti musicali dedicati ai presenti e alla Fondazione Rizzoli. Una serata indimenticabile, con vista mozzafiato sulla città, tra musica, giochi di luce e proiezioni che hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

Un evento unico, aperto a tutti, pensato per celebrare insieme il terzo compleanno della Fondazione e i 129 anni dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Ospiti speciali il soprano internazionale Giulia Mazzola e il cantante vincitore di X Factor, Lorenzo Licitra.

"È stato un onore per noi dell’Orchestra Fondazione Pavarotti partecipare alla serata", ha detto il direttore Matteo Parmeggiani. La serata si è svolta a partire dalle 19.30 alle 23.30 circa.

‘Le luci della città’ è una cena di raccolta fondi a favore dei progetti della Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, che ha avuto luogo nel piazzale di San Michele in Bosco. Hanno collaborato l’Istituto Ortopedico Rizzoli con il Patrocinio del Comune di Bologna e de il Resto del Carlino, oltre alla main partnership di Coop Alleanza 3.0 ed Emil Banca.