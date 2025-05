Ior Run, la solidarietà va di corsa: 20.000 euro al Fondo protesi

Grandissimo successo per la ‘Ior Run’, la prima edizione della corsa solidale della Fondazione Rizzoli. L’evento ha superato le 1000 iscrizioni e superato l’obiettivo di raccogliere 20.000 euro per sostenere il Fondo Do.P.O. (Donazione Protesi Ortopediche: un fondo aperto che nasce per donare a ragazze e ragazzi che hanno subito un’amputazione complessa una protesi di ultima generazione. E così ieri mattina, in una camminata e in una corsa di beneficenza all’interno del parco di San Michele in Bosco e di quello del Seminario di Villa Revedin, i partecipanti hanno sfilato in due percorsi, uno di 5 e uno di 3 chilometri, in un’iniziativa accessibili a tutti, grandi e piccini. "La risposta che è arrivata dalla città ci riempie di gioia" commenta Federica Guidi, presidente della Fondazione Rizzoli, mentre il direttore generale dell’Istituto, Andrea Rossi, aggiunge: "Un momento di intensa partecipazione anche da parte del personale dell’Istituto".