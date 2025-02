Iosonouncane in lizza per il David di Donatello

Nel giorno del calcio d’inizio di Sanremo arriva una bella notizia su un compositore che a Sanremo probabilmente non andrà mai per scelta. Il musicista sardo Iosonouncane, al secolo Jacopo Incani, bolognese d’adozione, ha ricevuto la candidatura ai David di Donatello 2025 come miglior compositore per il film Berlinguer-La grande ambizione di Andrea Segre. Il suo nome emerge dalla shortlist della categoria Miglior compositore (dove ci sono anche Thom Yorke per il film Confidenza di Lucchetti e Colapesce per Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza) che è stata annunciata qualche giorno fa insieme alle altre sette categorie Miglior Acconciatura, Miglior Casting, Migliori Costumi, Migliori Effetti VFX, Miglior Scenografia, Miglior Suono e Miglior Trucco.

È la prima volta che uno dei più importanti riconoscimenti cinematografici italiani lancia le shortlist che poi saranno proposte alla giuria dei David per il voto che, nel mese di marzo, determinerà le cinquine di candidati. La colonna sonora originale composta e suonata da Iosonouncane è uscita a fine ottobre 2024 e rappresenta la prima uscita, nonché l’ottavo volume, di Il suono attraversato, la collana discografica edita da Numero Uno (Sony Music) e Tanca Records (Trovarobato) che esplora la produzione dedicata alle musiche scritte negli ultimi anni per cinema, teatro e sonorizzazioni dell’artista sardo.

La seconda uscita e volume numero 7 sarà il 21 febbraio la musica scritta per Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi. Il film su Berlinguer ha avuto otto nomination con Parthenope e L’abbaglio, ma subito dopo ecco sette nomination per Vermiglio di Maura Delpero, la regista formatasi professionalmente sotto le Due Torri. Da Bologna nomination anche per il bolognese Stefano Ciammitti nel film Diamanti di Ozpetek, i costumi sono suoi. Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri è nominato per il miglior suono, miglior compositore e miglior acconciatura.

Benedetta Cucci