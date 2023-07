Ipotesi Di Stasi nel cda di Hera Italia Viva: "Non ha l’esperienza"

Dopo Azione, anche Italia viva prende posizione contro l’ipotesi di una possibile nomina del segretario cittadino del Pd di Bologna, Enrico Di Stasi (foto) nel Cda di Hera, dopo l’addio di Lorenzo Minganti. "Basta scorrere rapidamente la biografia di Di Stasi pubblicata sul sito del Pd per apprendere che, a differenza del suo predecessore, non ha le esperienze necessarie per occupare un posto delicatissimo come quello di consigliere nel Cda di una grande azienda di servizi quotata in Borsa", affermano in una dichiarazione congiunta, i coordinatori provinciali, Lina De Troia e Giampiero Veronesi, e cittadini, Alessandra Conti e Marco Mingrone.

"Il Pd di Bologna non è nuovo nell’utilizzare il potere di nomina in enti e aziende pubbliche per collocare suoi funzionari in spregio a qualunque criterio meritocratico e senza chiedersi quale valore aggiunto abbiano per la città e per gli enti di riferimento nomine del genere", dichiarano. I renziani ricordano anche che nel 2017 i sindaci metropolitani si opposero alla nomina dell’allora segretario cittadino Alberto Aitini nel Cda di Hera al posto di Forte Clò, "perché quella nomina contraddiceva anche l’intento di valorizzare competenze e esperienze amministrative sui territori. Oggi, al di là della stima che possiamo avere per Di Stasi, che non è in discussione, ci permettiamo – concludono – di suggerire al sindaco Lepore di soprassedere e individuare un candidato che meglio possa rappresentare la città nel Cda di Hera".