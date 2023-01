‘Ipotesi per il futuro degli anziani’ La tecnologia al servizio della Terza Età

Mai come in questa epoca la tecnologia è stata così importante per la popolazione anziana e viceversa: d’altronde siamo in un Paese con un tasso di denatalità strutturato e preoccupante e, allo stesso tempo, con una aspettativa di vita tra le più alte al mondo, ovvero 81 anni per gli uomini e 85,3 per le donne. Proprio del rapporto tra popolazione anziana e tecnologia, e della sua applicazione in ambito sanitario e comunicativo-sociale, si parlerà oggi a Fico a partire dalle 10,30, con la presentazione del volume ‘Ipotesi per il futuro degli anziani. Tecnologie per l’autonomia, la salute e le connessioni sociali’, libro a cura di Carlo Sangalli e Marco Trabucchi. All’evento saranno presenti lo stesso Trabucchi, Franco Bonini, presidente di 50&Più Emilia-Romagna e il responsabile dell’Area Integrazione sociosanitaria dell’area della non autosufficienza della Regione, Massimo Zucchini.