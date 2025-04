Ira della Corte d’appello: "Atti non consegnati"

Devi andare in tribunale e non lo sai. Che tu sia avvocato o per altre questioni legali o burocratiche. Il motivo? Secondo la Corte d’Appello di Bologna "i postini non consegnano gli atti". E così Palazzo Baciocchi scrive una lettera dove lamenta gli inconvenienti di Poste Italiane. "Negli ultimi sei mesi abbiamo riscontrato numerosi disservizi sia di mancato recapito di raccomandata giudiziaria, nonché di mancato recapito delle raccomandate ordinarie di restituzione degli atti giudiziari notificati agli avvocati fuori foro", spiega la Corte d’Appello. Il motivo? Secondo il tribunale "abbiamo rilevato che spesso i portalettere non consegnano le raccomandate al destinatario e appongono impropriamente sulla cartolina di ricevimento o sulla busta che il destinatario risulta ‘sconosciuto’, quando in realtà l’indirizzo di recapito risulta corretto e il destinatario non è irreperibile", prosegue la nota della Corte d’Appello di Bologna. Così gli uffici giudiziari hanno deciso di scrivere direttamente una lettera. A causa di questi problemi segnalati "la notifica risulta viziata e quindi l’iter è tutto da iniziare nuovamente". Di fatto, segnalano gli uffici giudiziari, l’attuale situazione comporta "un notevole disagio per gli avvocati che, per evitare opposizioni, rischiano di prolungare i tempi del procedimento, rinotificando l’atto con la speranza che l’ufficiale giudiziario trovi qualcuno in casa. Purtroppo, il più delle volte l’esito è negativo e l’atto non si perfeziona per lo stesso motivo riscontrato nella prima notifica, salvo che l’ufficiale giudiziario dopo vari appostamenti riesce a notificare l’atto a mani proprie. Gli atti giudiziari contengono documenti rilevanti, la cui omessa o ritardata consegna può portare a conseguenze giuridiche importanti".

n. m.