Ira delle opposizioni, Fd’I incalza Lepore: "Deve dimettersi"

Il maltempo paralizza, di nuovo, via Saffi. Le opposizioni insorgono. E Fratelli d’Italia, con i suoi consiglieri regionali, comunali e metropolitani, chiede le dimissioni di Matteo Lepore.

"È bastata un’ora di pioggia perché si ripresentasse la situazione di poco più di una settimana fa. Un evento già ampiamente preannunciato, anche dalla stessa Regione che aveva avvisato il Comune in tempi non sospetti", tuonano i meloniani. Che puntano, poi, il dito contro il sindaco: "Questo episodio certifica una volta per tutte il fallimento della giunta Lepore che invece di manutenere il torrente e provvedere all’ordinaria manutenzione delle strade, sembra fare spallucce di fronte alla situazione. E continua, nonostante tutto, a sostenere che il Tram sarà la soluzione. Questi sono lavori che fino ad oggi ha, colpevolmente, evitato di fare. Lepore sapeva e dopo un primo evento non è intervenuto. Si dimetta per manifesta incapacità".

Non è morbido Giulio Venturi, portavoce della Lega, ieri in via Saffi: "Rimaniamo esterrefatti... Il sindaco si era premurato di dire che tutto era stato ripristinato e che i lavori definitivi sarebbero stati fatti al momento del rifacimento della strada per il Tram. Fino ad allora, residenti e commercianti dovranno essere in balìa del maltempo? Il sindaco e gli assessori Simone Borsari e Valentina Orioli si impegnino immediatamente per fare dei lavori definitivi e risarcire coloro che sono stati danneggiati da questi allagamenti". Chiede a gran voce rimborsi per i commercianti anche Matteo Di Benedetto, capogruppo del Carroccio, che fa presente come lunedì in consiglio la Lega presenterà un ordine del giorno in tal senso: "Vanno risarciti anche perché la pioggia è prevista fino a tutta la prossima settimana. Vedremo come voterà al sinistra...". Critica Forza Italia con il consigliere Nicola Stanzani: "La domanda sorge spontanea: perché in via Saffi non è stata aperta la corsia preferenziale? Come mai i cittadini bolognesi si ritrovano tutte le volte a dover circumnavigare tutta la città per arrivare a casa?".

Va all’attacco anche Gian Marco de Biase, consigliere di Bologna Ci Piace: "Perfino la Regione, in qualità di ente gestore del torrente Ravone, aveva inviato ancora due anni fa una comunicazione al Comune in cui ‘evidenziava che la presenza di puntelli, al di sotto del manto stradale in corrispondenza del civico 22 di via Saffi, poteva determinare rilevanti accumuli di materiale di vario genere con la conseguente riduzione della sezione di deflusso del torrente stesso’.

Ciò significa – spiega – che “invitava il Comune a trovare soluzioni alternative al puntellamento”, in modo tale da non andare ad incidere sul normale deflusso del torrente. Ma non si è mai rimediato al problema e il Comune non ha ascoltato la Regione", sottolinea.

