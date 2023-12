Irccs Sant’Orsola compie tre anni. Accordo sulle terapie cellulari

A tre anni di distanza dall’accreditamento a Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, infatti, il Policlinico di Sant’Orsola vede sostanzialmente raddoppiare i fondi destinati alla ricerca scientifica: dai 9,6 milioni del 2021 ai 18,3 milioni di euro iscritti a bilancio nel 2022. Un incremento del 90% che deriva dallo sviluppo di sinergie a livello europeo nonché dalla crescente capacità d’attrazione di risorse dai bandi nazionali.

Capacità che si proietta anche nell’immediato futuro. Nel corso del 2023 l’Irccs ha infatti già ottenuto finanziamenti per un totale di altri 17 milioni di euro: risorse che dipendono da stanziamenti europei, fondi ministeriali e Pnrr. Numeri che lasciano ben sperare i 1.075 ricercatori del Policlinico di Sant’Orsola, coinvolti lo scorso anno in circa 2.400 studi clinici e autori di 1.800 pubblicazioni scientifiche.

Una realtà che proietta il Policlinico nel futuro, come sottolinea Chiara Gibertoni, direttrice generale del Sant’Orsola: "La ricerca andrà fuori dalle mura del Policlinico. C’è già una dimensione metropolitana, regionale, nazionale e internazionale, in quanto sono già in atto iniziative con Ausl Romagna e altre aziende metropolitane. Mentre l’ambito nazionale si è creato con una rete che coordina Irccs nella lotta ai tumori, con il Gemelli invece è sulle terapie innovative in chirurgia, con la cosiddetta robotica". Gibertoni annuncia poi l’ultima convenzione fatta con il Bambino Gesù sulle terapie cellulari avanzate: "In Italia ci sono molti centri che somministrazioni le Car-T, oltre un centinaio di Car-T sono state somministrate al Sant’Orsola, ma sono prodotte da company partendo dalle cellule del paziente Il Bambino Gesù è uno dei pochi, c’è anche l’ospedale di Monza, che produce in maniera automa Car-T attraverso una cell factory che noi non abbiamo ancora e la nostra vocazione è far restare tutto nell’ambito del sistema sanitario pubblico nazionale. Ma questa convenzione – prosegue – consolida una relazione di ricerca e apre la possibilità di iniziare di produzione autonomamente le Car-T. Bisogna però formare il personale con competenze che gestiscano le camere bianche che bisogna avere, con tutte le norme di sicurezza che comportano: contiamo di avere entrambe le componenti nell’arco del prossimo anno. Era stato definito apposito per l’ambito delle terapie cellulari innovative con il ministro Speranza. Spero si riparta presto".

Monica Raschi