Irene Colli, una vita da soprano Cent’anni senza perdere una nota

Una data importante, quella di oggi. Ricorre, infatti, il centesimo compleanno di una delle voci liriche più belle del territorio: quello della residente sanlazzarese Irene Colli. A dare notizia delle tante candeline che spegnerà oggi la Colli è il baritono bolognese Alessandro Busi, anche ideatore e direttore artistico del Festival Lirico TeatrOPERAndo che da dieci anni si svolge nel teatro di Villa Mazzacorati in via Toscana.

"La signora Irene Colli, importante personaggio nel panorama musicale locale, oggi raggiunge un traguardo da festeggiare, i cento anni – racconta Busi –. È appassionata di musica e di lirica e ha frequentato il Teatro Comunale di Bologna dagli anni ‘40 fino al 2020. Con una bella voce da soprano, la Colli per oltre vent’anni si è dilettata come corista nella Corale Lirica San Rocco, ma soprattutto ha svolto un’importante opera di divulgazione della lirica portando in teatro numerose schiere di nuovi appassionati sia nelle stagioni liriche che sinfoniche. Unitamente a ciò è stata principale e infaticabile artefice nell’organizzare tanti eventi lirici in importanti teatri cittadini, a scopo unicamente benefico, collaborando con il Circolo Culturale-Lirico Bolognese, il Bologna Festival, Musica Insieme, Conoscere La Musica, TeatrOPERAndo per importanti realtà come Ant, Unicef, Ail, il Ramazzini, Martedì di San Domenico. Auguri Irene".

z. p.