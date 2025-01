Irene Colli vola sulle ali della musica e spegne 102 candeline. Grande appassionata di opera, ha sempre frequentato il teatro

Tanti auguri a Irene Colli che oggi compie 102 anni. Un traguardo che pochi possono vantarsi di raggiungere! Appassionata del melodramma e in particolare fan sfegatata per oltre 30 anni del celebre baritono bolognese Leo Nucci, Irene Colli ha frequentato il Teatro fin da piccola Al Corso prima della guerra e per più di mezzo secolo il Comunale e il Duse. Con gradevole voce di soprano ha fatto parte per diversi anni della Corale lirica San Rocco e ha organizzato infiniti spettacoli di beneficenza per l’Ant, l’Unicef, l’Istituto Ramazzini e altre associazioni benefiche, nei principali teatri e chiese cittadine. Ancora lucidissima, ha un’ottima memoria ed è in buono stato di salute: nella sua abitazione a San Lazzaro ascolta l’opera e la musica classica tutti i giorni.

Nella foto è con l’amico basso bolognese Alessandro Busi