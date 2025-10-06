Irene e Sara in Israele, l’appello dei sindaci

Intanto, sono ore di attesa e ansia per Sara Masi (foto a sinistra in alto) e Irene Soldati (a sinistra in basso). Le attiviste, che si trovavano a bordo dell’Aurora, una delle navi della Flotilla, sono tra i 15 italiani che non hanno firmato per il rimpatrio volonario e sono ancora trattenute in Israele, in attesa che la loro detenzione venga convalidata da un giudice che poi ne ordinerà l’espulsione.

La speranza è che le udienze possano iniziare già nelle prossime ore, per riabbracciare al più presto Sara e Irene. Sulla Karma era imbarcato invece il presidente dell’Ucoii Yassine Lafram, che è già tornato a casa.

Ieri su Facebook, la sindaca di Monte San Pietro, Monica Cinti, ha espresso "Grande preoccupazione" per gli attivisti e le attiviste della Flotilla, "tra cui Irene Soldati, che ha vissuto a Monte San Pietro, impegnata da anni sui temi ambientali e sociali, che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare. Non mi stupisce che si sia imbarcata in un’azione coraggiosa per portare viveri e risvegliare coscienze e cuori – scrive Cinti –. Le piazze sono con voi, per la fine del conflitto, per la pace, per due popoli due stati. Grazie per il tuo e vostro impegno. Ti aspettiamo, presto, a casa".

Anche il sindaco di Casalecchio, Matteo Ruggeri, aveva affidato, nei giorni scorsi, ai social un pensiero per la sua concittadina Sara Masi: "È necessario che il governo italiano si attivi subito, senza ambiguità, per garantire il rilascio di Sara e degli altri connazionali".