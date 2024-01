Irene Guglielmi. Viaggio nel multiverso

Irene Guglielmi a righe nere e blu piuttosto che nere e gialle: in uno scontro col convenzionale sia che narri per disegni come nel silent book Io sono blu, storia di immagini di un’apetta con cui s’è aggiudicato il Silent Book Contest 2021, sia che balli nelle coreografie di Lachance o che duetti con Dalla e Bocelli. Guerra al già visto e al già udito in chiave funk-soul che l’artista "multiverso" di Portoferraio dichiara dalle 22 di domani al Bravo Caffè, insieme al tastierista Ivan Zuccarato – già nel caveau di via Mascarella con Vanessa Haynes – e il batterista Andrea Quinzi. Tra cover e pièce originali quali Rolling in The Deep o Sisters Are Doin’It for Themselves. Tutto nella norma, visto che "blues" ma senza integrarsi nel mainstream, event planner tra musica e cultura, cantante e show designer, l’artista che si annunciò al grande publico nella terza edizione di Amici lo è da sempre, anche quando rende omaggio ad Amy Winehouse o si esibisce a favore di EndoElba (Associazione per la consapevolezza dell’endometriosi). Densa empatia con chi ascolta che sorprese la critica.

g. a. t