’Iris di Marzo’: Grazia Verasani e le vite fragili

L’investigatrice privata Giorgia Cantini, creata dalla penna di Grazia Verasani vent’anni fa, torna a indagare. Lo fa nel libro ’Iris di Marzo’ (Marsilio) che esce oggi in libreria e il 7 marzo viene presentato alle 18 alla Coop Ambasciatori e lo fa ancora a Bologna, nei suoi quartieri, tra i suoi giovani. La scrittura di Verasani, che nel 2004 diede vita a questo personaggio con ’Quo Vadis Baby?’, poi reso famoso dalla serie tv di Gabriele Salvatores, tra una Cantini e l’altra, non è stata comunque mai ferma e così il suo romanzo del 2024, ’Hotel Madridda’, scritto "per osservare il mondo nelle sue devoluzioni e raccontare cosa sarebbe il mondo senza arte" è ora candidato allo Strega.

Grazia Verasani, quando sente che è arrivato il momento giusto per una nuova avventura di Giorgia Cantini? Sembra che ci sia un richiamo della cosiddetta ’aria del tempo’ che si respira.

"È proprio vero, perché nei sette libri con Giorgia ho sempre toccato degli argomenti che virano fortemente verso il sociale. E quindi femminicidio, omofobia, qualcosa che la società mi racconta in modo impellente in un certo momento, e allora da questo richiamo nasce una nuova storia, che in questo caso racconta di un’adolescenza un po’ smarrita, di questi giovani protagonisti dei titoli dei giornali che parlano di baby gang".

Per scrivere ’Iris di Marzo’ la cronaca dei quotidiani è stata importante?

"Certo, sono sempre importanti i giornali, la cronaca. Quello che mi ha sorpreso è che spesso ci sono titoli sensazionalistici ed è vero che la criminalità giovanile è in aumento, però, parlando con educatori di strada, responsabili di quartiere soprattutto a Corticella, alla Bolognina, più in periferia insomma, mi sono fatta l’idea che noi a Bologna non abbiamo delle baby gang vere e proprie, quelle raccontate dal rap americano, non si arriva all’omicidio, non è criminalità organizzata. Qui ci sono più gruppi di strada, ragazzi con storie di vita e famigliari molto pesanti che commettono furti, fanno risse, atti di vandalismo, disturbano la quiete pubblica, ma ho notato che i ragazzini stranieri hanno un peso maggiore rispetto agli altri. Hanno una frustrazione maggiore che dipende dalla loro marginalità e sono sempre alla ricerca di un’appartenenza: davanti a un rifiuto sono portati a scegliere l’illegalità per sopravvivere. C’è rabbia che li porta alla misoginia, alla frequentazione dei porno, le ragazze sono considerate inferiori e c’è questo conflitto tra cultura originaria e la nostra. Mondi in opposizione, e io ne parlo anche per sfatare questo fatto delle baby gang".

Chi sono i suoi interpreti principali in questa storia?

"C’è Libero che vive all’interno di un gruppo di strada, è un quasi diciassettenne che frequenta le Aldini con risultati scarsissimi, sperimenta alcol, droga in queste notti annoiate di periferia e la madre teme che lui frequenti una baby gang. Il suo amico Charlie ha lasciato la scuola e consegna pizze a domicilio, mentre Hicham, un diciottenne marocchino è uscito dal carcere minorile. Poi c’è Iris, la mia Black Dahlia (non a caso cito il romanzo di James Ellroy e entrambe hanno nomi di fiori), che ha cambiato quartiere dopo una brutta vicenda di festini con adulti: è la ragazza bella che sogna di fare l’attrice, si dà a uomini più adulti e viene trovata morta dentro un carrello di un supermercato. Il noir non è la trama ma tutto il contesto, l’indagine di Giorgia, ingaggiata dalla madre di Libero per sorvegliarlo, ci porterà a comprenderlo".

Benedetta Cucci