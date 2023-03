’Irlanda in festa’ tra musica e cibo

Da oggi a domenica va in scena, per la prima volta in piazza Lucio Dalla, la nuova edizione di Irlanda in Festa, organizzata dall’Estragon. Torna infatti l’evento dedicato a musica, cibo, birra e folklore dell’isola verde. L’evento (che toccherà poi altre città) è diventata la più importante manifestazione di cultura irlandese in occasione del St. Patrick’s Day. Sul palco si alterneranno i migliori gruppi di musica folk irlandesi tra cui: Drunken Lullabies, Take3, Over the Bar ma anche italiani Modena City Ramblers, Bandabardò e Folkabbestia.