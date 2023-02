Irma Bandiera, eroina partigiana di Bologna: "Donna emancipata e moderna"

Irma Bandiera, eroina partigiana

Bologna, 20 febbraio 2023 – Bologna città di grandi donne. Una di loro è Irma Bandiera, nome di battaglia Mimma, staffetta partigiana ed eroina nazionale, come recita la lapide che si trova lungo la strada a lei dedicata che parte dall’Arco del Meloncello. Per conoscerla meglio, potete scaricare la nuova puntata del podcast gratuito ’il Resto di Bologna’ (dal nostro sito web, da tutte le piattaforme, come Spotify, o inquadrando il qr code in prima pagina) e immaginarvela allora, bella e sorridente, come tante giovani ragazze della sua età.

La sua storia inizia con la guerra l’8 aprile 1915 e finisce con la guerra, il 14 agosto 1944. Una ragazza raffinata, nata in una famiglia benestante. Dopo aver perso il fidanzato in guerra, decise di aderire al Partito comunista e poi alla Resistenza. Catturata il 7 agosto 1944 dai fascisti, venne accecata e assassinata con colpi di mitra al Meloncello, nei pressi dell’abitazione dei suoi genitori. Il suo corpo straziato venne lasciato in strada per un giorno intero.

Una storia che ha lasciato il segno nella nostra città, come racconta nel podcast, Anna Cocchi, presidente dell’Anpi provinciale di Bologna: "Parlare di Irma Bandiera è come parlare di un’amica. E a Bologna il suo ricordo si incontra in diversi punti della città". Ma chi era Irma? "Una persona emancipata e moderna, ma soprattutto una donna non indifferente. Non girò mai la testa dall’altra parte", racconta Cocchi, che la definisce una donna ribelle, a partire dal suo modo di vestire. "Quando venne catturata il 7 agosto indossava un abito rosso a pois. E quel vestito il 25 aprile verrà ricreato da una scuola della nostra città e sarà esposto a Villa Spada dove c’è il monumento dedicato alle 128 donne partigiane", conclude la presidente dell’Anpi locale. Un vestito che è un simbolo. O, meglio, un manifesto di libertà. Come le poche parole che pare abbia sussurrato prima di essere barbaramente uccisa: "Passeranno i morti, resteranno i sogni".