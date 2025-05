Irregolare e pluricondannato. Fermato per spaccio: è già libero

Irregolare, nove condanne accumulate negli ultimi otto anni, l’altro giorno era come sempre ‘al lavoro’ in via de’ Carracci, impegnato nella consueta attività di spaccio. L’uomo, un nigeriano di 39 anni, una vecchia conoscenza della Questura che, oltre alle nove condanne, vanta pure numerosi pregiudizi di polizia, è stato notato dai poliziotti delle Volanti, in servizio di controllo in Bolognina: e anche lui, appena vista l’auto della polizia, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato fermato e controllato. Perquisito, il trentanovenne è stato trovato in possesso otto involucri termosaldati contenenti complessivamente 41 grammi di marijuana e 195 euro, in banconote di piccolo taglio. Sono quindi scattate, di nuovo, le manette. Ieri mattina, in direttissima, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato subito rimesso in libertà con un divieto di dimora a Bologna.