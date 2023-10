Irregolarità sul lavoro alle Terme di Sant'Agnese, il sindaco Baccini: "Fare chiarezza"

Bagno di Romagna (Cesena), 2 ottobre 2023 - Una serie di irregolarità in materia di tutela del lavoro, tuttora oggetto di verifica, sono state riscontrate dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nella gestione dello stabilimento termale Terme di Sant’Agnese di Bagno di Romagna, azienda partecipata dal Comune. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco Marco Baccini che attraverso una nota ha voluto ribadire la necessità di fare chiarezza sull'accaduto.

"Pur essendo la questione oggetto di approfondimento – ha spiegato il sindaco – la vicenda mi desta particolare preoccupazione, trattandosi di materia relativa alla tutela del lavoro, a cui questa amministrazione pone primaria attenzione e che ha indicato tra i primi indirizzi di gestione delle proprie partecipate e in particolare delle Terme di Sant’Agnese. Al riguardo ho chiesto al Consiglio di amministrazione di fornire all’Ente comunale una relazione puntuale in merito all’oggetto delle irregolarità e dall’altra è già stato programmato un incontro con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti per un confronto e una collaborazione fattiva nell’ottica di migliorare la tutela del lavoro e la gestione della società".

Il sindaco ha quindi scritto direttamente anche al personale dipendente per informarli del suo "personale impegno a seguire da vicino la vicenda, per la quale intendo vigilare sull’immediata garanzia di rispetto e tutela dei dipendenti e nel contempo di attendere l’assunzione di eventuali decisioni all’esito degli approfondimenti richiesti e in corso sulla vicenda".

Per Baccini, infatti, le Terme di Sant'Agnese devono essere "un punto di riferimento sia per il settore alberghiero e termale del nostro Comune e di tutto il territorio, ma anche per una gestione aziendale corretta e trasparente".