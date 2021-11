Bologna, 7 novembre 2021 - Sono stati identificati, e quindi sanzionati amministrativamente per violazione delle norme sanitarie, una decina di ‘No Mask’ che, nel tardo pomeriggio di mercoledì, sono entrati all’Extra Coop del CentroNova di Villanova senza mascherine. Il gruppo, composto da una quindicina di persone, si era ripreso per, poi, postare il video sui social network. Stando...

Bologna, 7 novembre 2021 - Sono stati identificati, e quindi sanzionati amministrativamente per violazione delle norme sanitarie, una decina di ‘No Mask’ che, nel tardo pomeriggio di mercoledì, sono entrati all’Extra Coop del CentroNova di Villanova senza mascherine. Il gruppo, composto da una quindicina di persone, si era ripreso per, poi, postare il video sui social network.

Stando alle ricostruzioni dei carabinieri di San Lazzaro che stanno visionando anche le telecamere del centro commerciale, ma soprattutto stando a quanto ripreso dagli stessi manifestanti e pubblicato su Facebook, i ‘No mask’ avrebbero fatto irruzione senza mascherina al supermercato protestando e interrompendo inevitabilmente il pubblico servizio.

"Siamo qui, tutti insieme, liberi, a fare la spesa – recita la ‘voce narrante’ del video mentre inquadra un gruppo di persone rigorosamente senza mascherina, ma con carrello mentre si aggira nel supermercato -. Siamo smascherati e belli compatti. Vogliamo dare un segnale di stop alla paura e di disobbedienza civile. Siamo una ventina. Dopo due anni basta paura".

Nel frattempo, durante queste riprese, si vedono alcuni clienti del supermercato che chiedono alla comitiva di indossare la mascherina. "Noi non la mettiamo e siamo sereni – proseguono nel video -. Siamo pacifici e continuiamo la nostra lotta. La mascherina è un oggetto di sottomissione e noi non ci stiamo". Dopo alcune segnalazioni di clienti gli addetti del supermercato, come da prassi, hanno avvicinato i manifestanti chiedendo di indossare la mascherina. Questi a gran voce hanno continuato a ripetere le loro ragioni senza rispettare la legittima richiesta dei dipendenti. A quel punto sono state avvisate le forze dell’ordine che hanno provveduto a far uscire il gruppo dal supermercato e a segnalarli per violazioni delle normative sanitarie. La notizia, nella serata di venerdì, era stata ripresa, sempre sui social anche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli.