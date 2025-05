Irruzione notturna in palestra: con un tombino spacca porte e finestre

Con un tombino in mano ha fatto irruzione dentro la palestra Club Atletico Bologna in via Fioravanti. Ha forzato la finestra, poi ha sfondato tre porte e ha messo a soqquadro gli uffici. Danni pesanti per il gestore Paolo Landuzzi che ieri si è ritrovato costretto a tenere chiuso per il tentato furto con scasso subito nella serata del Primo Maggio. Intorno alle 22.30 infatti un ragazzo si è intrufolato dentro la palestra. Non riuscendo però a rubare niente, visto che dentro la struttura non c’erano oggetti di valore o soldi come pensava il malvivente. L’uomo, che indossava un cappello, è stato ripreso dalle telecamere della palestra in tutti i suoi movimenti. Così Landuzzi ha deciso di denunciare il fatto alla stazione Navile dei carabinieri. "Si tratta della terza irruzione che subiamo in via Fioravanti, oltre alle due che abbiamo subito nella vecchia sede. E in tutti questi casi, eccetto delle medaglie d’oro una volta, non hanno mai trovato nulla da rubare", spiega il titolare. Le istituzioni si sono attivate da subito a sostegno della palestra Club Atletico, compresa la presidente del quartiere Navile Federica Mazzoni. Una zona della città dove nelle ultime settimane ci sono stati diversi disagi tra finestrini delle auto rotti, furti nelle macchine e irruzioni in altri edifici. "Le telecamere hanno ripreso il tutto", prosegue Landuzzi. Sul posto, subito dopo l’irruzione, si è precipitata la Polizia. Ma l’uomo era già andato via a gambe levate, lasciando i danni nella palestra, ma senza refurtiva. L’associazione sportiva, al civico 22, ieri è stata costretta a sistemare alcuni dei problemi. Porte, finestre e, addirittura, un termosifone. Oltre ai grossi disagi all’interno degli uffici. Oggi riaprirà di nuovo al pubblico dopo la giornata di chiusura obbligata di ieri.

Nicholas Masetti