Isabella Conti è diventata mamma, la gioia della sindaca di San Lazzaro per la nascita di Arturo

San Lazzaro di Savena (Bologna), 17 luglio 2023 – Isabella Conti è diventata mamma, ad annunciarlo è stata la stessa sindaca di San Lazzaro sui suoi canali social.

“È arrivato Arturo. All’alba di una giornata di luglio, piena di sole. È arrivato, facendo in modo che la sua vita mi passasse attraverso. È arrivato e in quell’istante io e Lorenzo siamo rinati come genitori. Trasformati. È nato il nostro bimbo, per noi ogni cosa ha un senso e un nuovo posto nel mondo”.

Queste le parole scritte dalla neo mamma per la nascita del suo primo figlio. Una dedica emozionante per il suo piccolo Arturo accompagnata da una dolce foto con lui tra le sue braccia.