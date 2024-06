Isabella Conti: "Pd, stop al toto-nomi. Per vincere le Regionali servono prima le idee"

Stop al toto-nomi del Pd per le Regionali e priorità al programma. Ripartendo "un secondo dopo che si saranno chiuse le urne delle Europee" dalla ‘fabbrica del programma per l’Emilia-Romagna’ lanciata qualche settimana fa dal sindaco Matteo Lepore. Parole e musica di Isabella Conti, prima cittadina uscente di San Lazzaro.

Sindaca, a proposito di Regionali lei non più tardi di un paio di giorni fa ha detto di essere "a disposizione per la collettività, dove posso davvero essere più utile. Se assemblea o giunta lo decideranno i cittadini". Ci ha ripensato?

"No, però penso seriamente che una campagna elettorale in cui emergono prima i nomi che i programmi rischia di disamorare le persone. E di non fare avere ai cittadini una visione chiara di cosa sarà e di cosa vuole fare il centrosinistra in Emilia-Romagna da qui ai prossimi anni".

Il Pd e il centrosinistra in che direzione dovrebbero andare?

"Nel futuro ci sono sfide molto complesse da affrontare. L’inflazione non scenderà a breve e i prossimi anni saranno delicatissimi dal punto di vista economico: dobbiamo per questo pensare a nuovi sistemi di welfare, a nuovi modelli di imprese e lavoro, a una transizione ambientale che tenga insieme anche il tema sociale, a come aiutare le famiglie, rendendo ad esempio gli asili nido gratuiti e liberi per tutti. Poi c’è la sanità, chiamata a una rivoluzione copernicana: questo governo non vuole investire e non investirà sulla salute, e noi dovremo farci carico di nuovi sistemi per garantire servizi territoriali di prossimità e assistenza. E infine l’invecchiamento della popolazione. Di fronte a temi come questi, parlare di nomi oggi non ha senso. Al contrario, condivido molto il percorso proposto dal sindaco Lepore sulla fabbrica del programma, che sulla base di dati, numeri e tendenze si interroghi su dove andare e coinvolga le persone nel disegnare il futuro dell’Emilia-Romagna".

Magari anche su quale alleanza presentare alle urne...

"La sfida che abbiamo davanti è così importante e alta che, una volta che definiremo gli obiettivi comuni da raggiungere, chi ci sta bisogna coinvolgerlo. Serve una coalizione larga su punti programmatici chiarissimi e ben conosciuti dai cittadini. Una coalizione che tenga insieme riformisti, progressisti e radicali".

Che ruolo dovrà avere Bologna? Il timore di alcuni è che non venga valorizzata abbastanza in futuro.

"Bologna dovrà avere un ruolo sicuramente centrale: è una grande città internazionale, il vero snodo e cerniera tra Emilia e Romagna, e può continuare a dare contributo fondamentale allo sviluppo della regione".

L’esposizione della bandiera palestinese da Palazzo d’Accursio ha sollevato molte polemiche: lei che ne pensa?

"Credo che il sindaco, esponendo quel vessillo, abbia voluto rompere il silenzio e provare a fare iniziare il dialogo tra i due popoli. Non possiamo dimenticare gli orrori compiuti da Hamas il 7 ottobre 2023 e non possiamo non vedere la sofferenza attuale della popolazione civile palestinese, che non è rappresentata interamente da Hamas. In una vicenda come questa dobbiamo saper distinguere, per non confondere".