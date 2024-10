Isabella Conti:: "Psicologo gratis agli under 26"

Lo psicologo gratis in tutto il territorio regionale per giovani fino ai 26 anni. Questa l’idea lanciata dall’ex sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, candidata Pd alle prossime Regionali, e ripresa, con gioia, nel programma del centrosinistra (che sarà presentato oggi, ndr) dal candidato Michele De Pascale. Così Conti sul progetto che è stato presentato alla libreria Squilibrai di San Lazzaro: "Il supporto psicologico non solo aiuta a prevenire il peggioramento delle condizioni di salute mentale, ma offre anche ai giovani gli strumenti per sviluppare resilienza emotiva, migliorare le loro capacità di gestione dello stress e costruire una solida base di benessere psicologico che li accompagnerà nell’età adulta. L’accesso gratuito a questi servizi non deve essere considerato un privilegio, ma un diritto fondamentale, così come l’assistenza medica di base. Grazie al lavoro di analisi e studio de ‘Gli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza’ dello scorso ottobre, è emerso lo stato di preoccupazione e ansia che caratterizza i giovani. I sindaci sono costantemente in contatto con i bisogni emergenti delle proprie comunità. Bisogni sui quali si deve intervenire con una proposta concreta, frutto di un lavoro congiunto di riflessione e studio". Dello stesso avviso il sindaco metropolitano Matteo Lepore: "Il post Covid ha evidenziato ferite evidenti nella nostra comunità, soprattutto per quanto riguarda le generazione più giovani e le famiglie. Come sindaco da tempo richiamo alla necessità dell’assistenza psicologica e genitoriale. I ragazzi sono alla costante ricerca di punti di riferimento perché sono ancora convinti di poter stare in un mondo migliore. E noi dobbiamo farci trovare lì".

z. p.